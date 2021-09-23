بدر خلف يعلن ارتداء الحجاب: لبسته عن اقتناع.. ومحدش ينشر صوري بدونه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعباءة طويلة فضفاضة، مطرزة باللون الأخضر، وغطاء رأس أبيض، ظهر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، المثير للجدل دائما، في مقطع فيديو جديد، يرقص خلاله على أغنية سعودية.

وظهر خبير التجميل المثير للجدل، خلال الفيديو، مرتديا إكسسوارات ذهبية في يده، ويرقص ويتمايل على نغمات الأغنية.

بدر خلف يعلن ارتداء الحجاب

خلال مقطع فيديو آخر، ظهر بدر خلف، بالحجاب، وتحدث إلى متابعيه، قائلًا: «بنات شو أخباركم اليوم، اتخذت قرار كتير مهم، إن شاء الله راح أتحجب، بقالي كتير بقول أمتى راح أتحجب، وخدته عن قناعة، الحجاب سترة يا حبيباتي وحشمة».

وتابع خلال مقطع الفيديو: «كتير بنات هالفترة قاعدين يقلعون الحجاب، ويروحوا يتفسحوا باسم الحرية، حجابك سترتك، دايما بنات واظبوا على الحجاب، بيعطيكي وقار مو طبيعي، البداية من عندي، وإن شاء الله أنتي كمان البداية عندك»، مختتما: «أتمنى محدش ينشر صوري، بدون حجاب احتراما».

مقطع الفيديو الذي شاركه بدر خلف، أثار استفزاز وفضول الإعلامية مي العيدان، ما جعلها تعيد مشاركته عبر حسابها على «انستجرام»، وعلقت عليه قائلةً: «قولولي هذا شاسوي فيه».

بدر خلف يرتدي الحجاب في رمضان

في رمضان الماضي، فاجأ خبير التجميل الإماراتي الشهير، والمثير للجدل دومًا بدر خلف، متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بارتداء الحجاب، بسبب قدوم شهر رمضان الكريم.

ودوّن بدر خلف»، وقتها، عبر حسابه على «تويتر»: «الكل يبارك لي أني تحجبت، مشكورين هذا كله من دعواتكم لي بالهداية، يا رب باقي البنات يتعلمون مني ويتحجبون، الحجاب ستر ووقار وإيمان»، وفي تغريدة أخرى نشرها، وجه رسالة للفتيات، قال فيها: «قرأتي قرآن يا كيكة؟».