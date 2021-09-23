بعد الحصول على اللقاح.. قد تُصاب بكورونا دون أن تعرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند خليفة

تزداد أهمية التطعيم ضد كورونا يوماً بعد يوم، خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء الذي ينشط فيه الفيروس، إذ ثبت أن اللقاحات فعالة للغاية في الوقاية من المرض الحاد بكوفيد-19 والاستشفاء بسببه، وتقليل مخاطر الوفاة.

ولقاح كورونا يضمن للشخص أعراضًا أقل خطورة إذا تعرض للإصابة، خصوصا المرتبطة بمتغيرات "كوفيد 19" المميتة، إذ تمنع الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح، الفيروس من الانتشار إلى أعضاء مختلفة بالجسم، وتجنب الأعراض الشديدة.

ولهذا قد يُصاب الشخص بالفيروس دون أن يعرف، لأن الأعراض الرئيسية لكورونا تكون أقل بكثير وتشبه "نزلة البرد"، وذلك وفق ما ذكره موقع timesofindia.

ومن بين أعراض كورونا الرئيسية الحمى، وهي علامة على وجود التهاب بالجسم، وإذا كنت حصلت على أجسام مضادة من اللقاح، فإنها تعمل على تقليل الالتهاب، وبالتالي لا يمكن ملاحظتها نسبيا، حتى العلامات المرتبطة بهذا العرض مثل القشعريرة أقل شيوعًا.

وتشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine إلى أن المُلقحين أقل عرضة بنسبة 58 ٪ للإصابة بالحمى، مقارنةً بغير المُطعمين.

كما أن أعراض كورونا الرئيسية، تكون أقل بكثير لمن يملكون أجسامًا مضادة، وربما يتعرض المصاب للصداع وسيلان الأنف والعطس والاحتقان وآلام الجسم والتعب، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة 5-7 أيام، ما يجعل الشخص يظن أنها نزلة برد، أو حساسية بسبب تغيرات الطقس.

ماذا تفعل إذا أصبت بالفيروس بعد التطعيم؟

من المهم ألا نتعامل مع الإصابة باستخفاف، لأن علاج الحالات المتأخرة تشبه إلى حد كبير إصابة غير الحاصلين على اللقاح ومن ثم مضاعفات الأعراض، لذا اعزل نفسك عندما تكون مريضًا لحمايتك أولًا ثم من حولك.