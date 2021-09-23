خطوتان للتفرقة بين المياه المعدنية والمغشوشة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتار البعض في التفرقة بين أنواع المياه المعدنية والمغشوشة على الرغم من غلقها، وتجنبًا لغش المياه، نقدم لك طريقة سهلة لاكتشاف زجاجات المياه المعدنية المغشوشة، كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

طرق التفرقة بين المياه المعدنية والمغشوشة

الفقاعات

لا يترتب على رج المياه المعدنية حدوث الفقاعات بعكس المياه المغشوشة.

لا تعبأ بالكامل

زجاجة المياه المعدنية لا تعبأ بالكامل حتى فتحة الزجاجة.

نصائح عند استخدام المياه المعدنية

لا تستخدم الزجاجات البلاستيكية الفارغة لأنها غير معدة لإعادة الاستخدام فقد تتفاعل مع المياه وتتلف مكوناتها وتجعلها غير صالحة.

للحفاظ على مكونات المياه المعدنية لا تضاف لها مياه الحنفية حتى لا يتغير طعمها وطبيعتها.

التأكد من غلق غطاء زجاجة المياه المعدنية جيدا، وأنه ملتحم مع الغطاء المثبت في الزجاجة نفسها بالطريقة الصحيحة.

فوائد المياه المعدنية

للمياه المعدنية العديد من الفوائد للجسم منها كما ذكرها موقع «web Md».

تساعد المياه المعدنية على تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية، وتساعد على الوقاية من أمراض عدة.

تحتوى المياه المعدنية على بعض العناصر المفيدة للجسم مثل الكالسيوم والحديد والفلورايد والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والزنك.

تساعد المياه على تسهيل عملية الهضم، وقد وجدت إحدى الدراسات أن المياه المعدنية تحتوي على البيكربونات التي يمكن أن تساعد في تحييد إفراز الحمض، مما يحفز إفراز الهرمونات الهضمية

تسهل وظيفة الأمعاء.

تساعد المياه المعدنية على تسهيل وظيفة الأمعاء وتقلل من الإمساك وتعمل على تحسين حركة الأمعاء بشكل عام.

خفض ضغط الدم.

تحتوي المياه المعدنية على الماغنسيوم الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بإرتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية العظام.

تعمل المياه المعدنية على تقوية العظام لاحتوائها على الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العضلات.