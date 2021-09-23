طريقة عمل بيتزا الجلاش.. سهلة وموفرة وبمكونات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لفة جلاش واحدة يمكنها عمل عدد لا نهائي من الوصفات المختلفة، بداية من الجلاش الكلاسيكي الحادق باللحمة المفرومة، أو الكلاسيكي الحلو بالعسل والمكسرات، وصولا إلى الجلاش الرول، ولعل أحدث وألذ وصفة، يمكن عملها بالجلاش هي بيتزا الجلاش، بخطوات بسيطة وسهلة وفي متناول يد كل ربة منزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل جلاش البيتزا

لفة جلاش.

زبدة.

مشروم.

بصل.

فلفل ألوان.

جبنة رومي مبشورة.

جبنة موتزاريلا.

زيتون أسود حلقات.

زيتون أخضر حلقات.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير جلاش البيتزا

- تدهن أوراق الجلاش بالزبدة، وتفرد بصينية بيتزا.

- تشوح شرائح المشروم مع البصل المفروم في الزيت على النار.

- يضاف الملح والفلفل الأسود.

- تضاف شرائح الفلفل الألوان، ويفرد الخليط على الجلاش.

- يضاف الزيتون والجبنة الموتزاريلا والرومي.

- تفرد أوراق الجلاش المدهونة بالزبدة على الحشو في طبقة جديدة.

- على الوجه ترش الجبنة الرومي والموتزاريلا.

- تدخل الصينية الفرن حتى تنضج وتقدم.

طريقة عمل بيتزا الجلاش السريعة المورقة

من كيلو إلى كيلو ونصف جلاش.

للتوريق

كوب زبدة أو سمنة سايحة.

1/4 كوب زيت.

كوب زبادي (كوب معايرة باقي المكونات، وليس كوب الزبادي)

3/4 كوب قشطة.

ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقادير حشو الرقاق

يمكن اختيار بين أكثر من نوع من الحشوات (لحمة معصجة أو سجق شرقي أو لحوم باردة، مثل اللانشون واللحوم المدخنة).

زيتون مقطع.

فلفل رومى مقطع.

طماطم بدون البذر مقطعة صغير.

ميكس جبن أو موتزاريلا فقط.

طريقة تحضير بيتزا الجلاش السريعة المورقة

- تخلط كل مكونات خليط التوريق في بولة كبيرة، بمضرب يدوي لمنع التكتلات، على أن يكون الخليط ثقيل وليس سائل تماما.

- تدهن صينية مدورة بالزيت، ثم يرص فيها أوراق الجلاش.

- بعد الانتهاء من نصف كمية أوراق الجلاش، توضع الحشوة مختلطة على الجلاش.

- تدهن أطراف ورق الجلاش بخليط التوريق، بين كل طبقة وأخرى، وتغلق على الصينية وباقي الطبقات.

- يمكنك إدخال الأطراف تحت بعضها البعض للحصول على أفضل شكل.

- يدهن وش صينية الجلاش بخليط التوريق.

- يوضع على وش الجلاش زيتون، ومكس جبن شيدر ورومي وموتزاريلا، وفلفل رومي، وطماطم مخلية.

- تدخل صينية الجلاش فرن ساخن على الرف في النصف على درجة حرارة 200.

- يترك الجلاش من 20 إلى 30 دقيقة، لحين الحصول على لون جيد.

- يمكن ترك الفطير مكشوف في حالة الرغبة فيه مقرمش، أو تغطيه بورق زبدة أو فويل للفطير الطري.