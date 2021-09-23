أكبر توأمتين متطابقتين تدخلان موسوعة جينيس.. ولدتا قبل الحرب العالمية الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رقم جديد سجلته موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بعدما وثقت سيدتان يابانيتان كأقدم التوائم المتماثلة على الإطلاق، وهما «كوم كوداما»، و«أومينو سومياما»، البالغتان من العمر 107 أعوام و300 يوم.

حياة التوأمتين

وُلدت كل من الشقيقتين «أومينو» و«كومو» في نوفمبر عام 1913، بجزيرة شودو اليابانية، لأسرة كبيرة مكونة من 13 فردًا، ووفقًا لأفراد بعائلتهما، فإن التوأمتين متماثلتين، ويتميزن بأنهما اجتماعيتين، ويتسما بنشر الطاقة الإيجابية بشكل مستمر، حسب الموقع الرسمي للموسوعة «guinness world records».

ويتذكر التوأم أن نشأتهما كانت مشابهة لتلك التي نشأت في الدراما التليفزيونية، بسبب انفاصلهما سريعًا في طفولتهما، بعد الانتهاء من الدراسة الابتدائية، إذ غادرت «كومو» من الجزيرة، للعمل مع عمها، بينما ظلت «أومينو» في الجزيرة، وبعد مرور أعوام تزوجت من شخص يعيش على أرض الجزيرة، فيما تزوجت توأمها من آخر يقطن خارج أرضهما.

حروب عالمية

خلال سنوات عمرهما، شهدت التوأمتين أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية، إذ اضطرت «أومينو» إلى إخلاء منزلها في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم بناء ملجأ للغارات الجوية في الجبل خلفها، لتنتهي الحرب بعد ذلك بوقت قصير.

ونظرًا لأن التوائمتين كانت تفصل بينهما مسافة تزيد عن 300 كيلو متر، لم يتمكنا من اللقاء، وأصبحتا يتقابلان في حفلات الزفاف والجنازات والمناسبات الرسمية فقط، وبمجرد بلوغهن السبعين، سافرن معًا لأداء الحج البوذي.

العيش بدور رعاية

تعيش التوأمتان المتماثلتان حاليًا داخل دور رعاية مختلفة، وبسبب إجراءات الحظر لتفشي فيروس كورونا المستجد، لم تتمكن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من زيارتهما شخصيًا، لتزويدهم بشهاداتهما الرسمية، وتم إرسالها إلى أفراد عائلتهما، ومن ثم توصيل الشهادات إليهما في وقت لاحق.

وسرعان ما أبدت عائلة التوأمتين، سعادتها بالاعتراف بهم كأكبر توأم مُعمر، وتسجيلهما رسميًا في الموسوعة، نظرًا لأن «كومو»، كانت دائمًا ما تتحدث عن الموسوعة، وترغب في تسجيلهما بها.