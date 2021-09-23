الامارات | مشى عاريا في الشارع مقابل 25 ألف جنيه.. الداخلية المصرية توقف الفاعل

شكرا لقرائتكم خبر عن مشى عاريا في الشارع مقابل 25 ألف جنيه.. الداخلية المصرية توقف الفاعل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها ضبطت المتهمين في الحادثة التي أثارت الرأي العام، حيث قام شاب بالمشي عاريا في الشارع تنفيذا لرهان مع عمه.

وبحسب عدد من الصحف المحلية، فإن التحقيقات في الحادثة كشقت قيام عامل يقيم في منيا القمح بالشرقية، بخلع ملابسه، والمشي عاريا في الشارع، تنفيذا لرهانه مع مهندس زراعي بالمعاش "عمه"، مقابل التنازل عن مبلغ مالي محدد مدين به المشار إليه، وهو 25 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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