استشاري يوضح كيفية التعامل السليم مع فترة الحمل: دعم وتغذية وتحاليل دورية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات الصعبة التي تمر على السيدات، إذ تشمل تغيرات نفسية وجسدية عديدة، فضلا عن شعور السيدات بالألم طوال الوقت والقيء المستمر والشعور بالغثيان والصداع، لتكن فترة الـ9 أشهر مرحلة اختبار لصبرها وعزيمتها وإرادتها.

الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، تحدث عن فترة الحمل وعن كيفية تخطيها بشكل صحيح والأطعمة الواجب تناولها خلال تلك الفترة، خلال استضافته في برنامج «ماما دوت أم».

وقال عباسي: السيدة بتشعر بالقيء في الفترة الأولى من الحمل في النهار، مبتبقاش قادرة تشم أي حاجة حتى لو البرفان بتاع جوزها، دي حاجات طبيعية في الحمل خاصة هرمون البروجسترون، المسؤول عن الحمل في الثلاثة شهور الأولى، في بعض الأحيان تدخل السيدات في قيء مستعصي، دي بتبقى خطر بترجع أكثر من 10 إلى 12 مرة في اليوم ويضطر احتجازها داخل المستشفى وإعطائهن أدوية عن طريق المحاليل، لتقليل القيء الذي يمكن أن يرفع من إنزيمات الكبد وله آثار جانبية.

وقدم عباسي نصائح للحوامل خاصة في الـ3 أشهر الأولى من الحمل، «لابد من شرب المياه بكميات كبيرة، في فترة الصباح، تقليل السكريات وعدم تناول الأطعمة التي تعطي إحساس بالقيء، تناول الزنجبيل مثل البسكويت الذي يحتوي عليه الذي يمنع القيء».

تحاليل بشكل دوري وتناول أطعمة غنية بالحديد

وأشار استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، إلى أن الأنيميا من أكثر المشاكل التي تؤثر بالسلب على فترة الحمل، مضيفا: «لازم تاكل وجبات غنية بالحديد لرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، مثل العسل الأسود والتفاح والكمثرى والخس، وهو من شأنه أن يحد من فقر الدم، فضلا عن عمل التحاليل الدورية كل 3 أشهر للتأكد من عدم وجود فيروسات تؤثر على الجنين، وهناك تحاليل جديدة تخضع لها المرأة الحامل في الأسبوع التاسع تجنبًا للتشوهات، وعدم ارتفاع في إنزيمات الكبد والتأكد من وظائف الكلى».

دور الرجل في دعم المرأة في فترة الحمل

وعن دور الرجل في فترة حمل السيدات، قال: «لازم الرجل يكون متفهم لفترة الحمل والتغيرات الجسدية والنفسية التي تطرأ على المرأة وكيفية التعامل معاه بشكل جيد، متى يكون معها أو يختفى من أمامها لإن المراة تكون في فترة ضغوطات شديدة لعدة أسباب منها قرب موعد الولادة وزيادة الوزن والخوف منها».