7 خطوات تساعد طفلك على إتقان النحو وقواعد اللغة العربية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام العام الدراسي الجديد 2021، الذي يدرس خلاله الطلاب العديد من المواد الأساسية، على رأسها اللغة العربية بفروعها المتعددة، كالبلاغة والأدب والنحو والنصوص المختلفة والقراءة.

نصائح لمساعدة ابنك على إتقان النحو

يواجه العديد من الطلاب أزمات مع تعلم دروس النحو، نظرًا لتعدد قواعده المختلفة، لذلك يقدم محمود موسى، مؤسس مبادرة المعجم الناطق، مجموعة من النصائح للأمهات، تساعدهم على تدريب أبنائهم على حُب دراسة النحو، وسهولة تعلمه وإتقانه.

وأوضح «موسى»، تلك النصائح خلال استضافته في إحدى حلقات «جروب الماميز»، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، التي تمثلت في الآتي:

1- المواظبة على قراءة القرآن، ومتابعة الأفلام والمسلسلات التاريخية والأفلام الكاتونية، التي تُعرض باللغة العربية.

2- سماع الأغنيات التي يتم تقديمها باللغة العربية.

3- مساعدة الطفل للإقبال على القراءة بصورة مستمرة قدر الإمكان.

4- التعود على سماع نطق اللغة من جميع المصادر المختلفة.

5- قراءة ملخصات اللغة العربية البسيطة.

6- شراء أي من كتب فقه اللغة للطفل.

7- تخصيص وقت للتحدث إلى الطفل باللغة العربية قدر المستطاع.

طرق تعليم الأطفال اللغة مبكرا

كشفت الدكتورة إيمان كريم، أستاذ اللغويات التطبيقية قسم ألماني، السنة العمرية المناسبة لبداية تعليم الطفل التواصل واللغة منذ لحظات حمل الأم، ضمن مجموعة من النصائح المهمة، هي:

- ضرورة الاعتماد على متخصصين في توصيل اللغة للطفل.

- اختيار المضمون المناسب للطفل على وسائل التواصل الاجتماعي.

- التركيز على دور الوراثة في تنمية المهارات اللغوية المختلفة.

- الاهتمام بنطق الطفل، فاعتياد الطفل على النطق الخاطئ، يمثل معاناة حقيقية بعد ذلك.

- ضرورة التخلص من الأخطاء اللغوية قبل بلوغ الطفل 9 سنوات.

- استخدام القصص والأغاني في تعليم الأطفال اللغة يساعد على تنمية مهاراتهم اللغوية.