8 طرق للعناية بالشعر الكيرلي: اغسليه 3 مرات كل أسبوع عشان ما يتقطعش منك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسعى كثير من الفتيات إلى تطوير شكلها باستمرار من خلال تغيير لون الشعر وطريقة قصته، وتلجأ بعضهن مؤخرا، إلى اعتماد قصة الشعر الكيرلي، بعيدا عن الفرد التقليدي، حتى تجدد من هيئتها، وتصبح أكثر أناقة وأنوثة، لكن يبقى السؤال المهم عن كيفية العناية بالشعر الكيرلي.

شرحت فاتن الغريب، خبيرة الشعر، أكثر من طريقة للعناية الصحيحة بالشعر الكيرلي، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، إذ قالت: «يمكن استخدام الفوطة الميكروفايير للشعر الكيرلي، لأنها تعمل على امتصاص المياة الزائدة في الشعر، بالإضافة إلى استخدام المنتجات الخاصة بجعل الشعر كيرلي، والابتعاد تماما عن المناشف القماشية العادية، حتى لا تتكسر خصلات الشعر».

الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر

أوضحت فاتن، أن الشعر الكيرلي يحتاج إلى طريقة معينة في التمشيط: «بنسرحه من تحت لفوق وبالراحة علشان ميتقطعش، خاصة لو كيرلي، بنتعامل مع الشعر على عكس طبيعته، لو الأم تقدر تعمل للبنت وهي رايحة المدرسة ضفاير بحيث يدي شكل جديد، لكن الأفضل نلمه ونقسمه نصين، وأول ما شكل الشعر يتغير عن طبيعته، فده معناه إن حصله تلف نتيجة تعرضه للمواد الكيمائية الشديدة».

نصائح لشعر كيرلي مميز

هناك العديد من المقومات التي تجعل الشعر الكيرلي مميزا، لفتت إليها خبيرة الشعر: «ربط الشعر بإيشارب للمحافظة على شكله، وحتى لا تمتص الترطيب، والنوم على مخدة من الساتان، وغسل الشعر من مرتين لـ3 مرات في الأسبوع، لأن كثرة الغسيل يعرضه للسقوط، فضلا عن استخدام فرشاة ذات أسنان واسعة».

التعامل مع الأطفال أصحاب الشعر الكيرلي

شددت فاتن الغريب، على ضرورة تعامل الأهل مع الأبناء أصحاب الشعر الكيرلي، بشكل طبيعي ودون ضغط أو سخرية منهم: «دائما الأهل مش بيفضلوا اللي شعرهم كيرلي، المهم أن الأطفال نفسهم يحبوا شكل شعرهم، وبلاش يضايقوهم ولا يتنمروا عليهم، مش لازم تبقى معايير الجمال الشعر الطبيعي، ممكن الأطفال تبدأ تعمل شعرها من سن سنتين».