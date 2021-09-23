منها البيض.. أطعمة عليك تناولها في الخريف لتجنب نقص فيتامين D

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم فيتامين "د" مستويات الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام، ويسهل وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية.

ويمكن لجسم الإنسان إنتاج فيتامين "د" بعد تعرض البشرة لأشعة الشمس، لكن في الشتاء، لا يوجد ما يكفي من ضوء الشمس لهذا الغرض، وهذا يعني أن الغالبية يعانون من نقصه، لذا هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من هذا الفيتامين، وفقا لـ"سبوتنيك".

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين مصادر رائعة ولذيذة لفيتامين "د". تحتوي علبة السردين على نحو 20 في المئة من الكمية الغذائية الموصى بها لفيتامين "د".

البيض

لا يعتبر صفار البيض لون ضوء الشمس فحسب، بل يحتوي أيضًا على مستويات عالية من فيتامين "د".

الفطر

هل تعلم أن الفطر هو الشكل النباتي الطبيعي الوحيد من فيتامين "د"؟ مثل البشر، يصنع الفطر فيتامين "د" من ضوء الشمس.

الأطعمة المدعمة

إحدى الطرق السهلة حقًا لتجديد مخزون فيتامين "د" الخاص بك هي اختيار الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين. تحقق من علبة الحبوب المفضلة لديك ومعرفة ما إذا كانت مدعمة بفيتامين "د" إضافي.

يمكن أن تكون المكملات أيضًا طريقة ملائمة للحصول على متطلباتك اليومية من فيتامين "د".