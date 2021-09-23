لماذا يحدث انتفاخ البطن.. وكيف يمكن مواجهته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد انتفاخ البطن من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ كونه يسبب حرجا بالغا للمصابين به. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة قالت الدكتورة فيولا أندرسن، عضو الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، إن انتفاخ البطن يحدث بسبب كثرة الغازات في الأمعاء.

صعوبات الهضم

وأوضحت أندرسن أن كثرة الغازات في الأمعاء لها أسباب عدة، أبرزها صعوبات هضم سكر الحليب (اللاكتوز) وسكر الفاكهة (الفركتوز) والتمركز الخاطيء لبكتيريا الأمعاء وابتلاع الكثير من الهواء بفعل تناول الطعام بسرعة.

ويرجع انتفاخ البطن أيضا إلى بعض الأغذية والمشروبات مثل المشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل البقوليات والكرنب ومنتجات الحبوب الكاملة وبعض الخضروات والفواكه والبذور الزيتية والمكسرات.

حيل غذائية

ومن جانبها قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا فرايتاج-تسيجلر إنه يمكن مواجهة انتفاخ البطن من خلال بعض الحيل الغذائية كاستبدال أغذية بأخرى يسهل هضمها، على سبيل المثال ينبغي تناول خبر القمح الكامل المصنوع من دقيق القمح الكامل المطحون ناعما بدلا من الخشن وتناول الكرنب المدبب بدلا من الكرنب الأبيض والعدس الأحمر بدلا من الأصفر.

كما أن نقع بذور عباد الشمس في الكاري على سبيل المثال يُسهّل هضمها أكثر من نثرها على السلطة.

أعشاب وتوابل

ويمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل أيضا في الحد من نشوء الغازات المزعجة، خاصة بذور الكمون والشمر واليانسون والريحان الطازج والشبت والزعتر.

وتعد الرياضة سلاحا فعالا لمحاربة انتفاخ البطن؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم التخلص من الغازات المزعجة.

وإذا لم تفلح كل هذه السبل في مواجهة انتفاخ البطن، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كان الانتفاخ يحدث بشكل متكرر ومصحوبا بآلام بالبطن. ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى الأدوية، التي تعمل على ربط الغازات.