أفكار هدايا تنقذ الرجال من «النكد» في عيد الزواج.. المفاجأة تغلب التكلفة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تتذكر اللحظات الهامة في حياتها، تحفظ تواريخها عن ظهر غيب، بل تخطط للاحتفال بها قبل موعدها بأشهر، وتفكر في عدد من الهدايا المناسبة لتختار منها، وبالمثل تتوقع ما يمكن أن يهاديها به الطرف الآخر، خاصة في عيد الزواج، إذ تنتظر المفاجأة التي سيعدها لها شريك حياتها، وتحاول التظاهر أمامه بالتناسي، على أمل أن يبادر بتذكيرها بعيد الزواج.

ويقع كثير من الرجال في فخ النسيان، بحكم العمل وضغوطات الحياة، ما يجعلهم يدخلون في خلاف ومشادات مع الزوجة، ولتجنب تلك المشكلة، قالت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، خلال حديثها لـ«هُن»، عن إتيكيت هدايا عيد الزواج: «الزوج لازم يمسك العصاية من النص، ويسجل التاريخ سواء في نوته أو على الموبايل، المهم مينساش اليوم».

فن تقديم هدايا عيد الزواج

وتوضح نادين: «الهدية بتسيب أثر جميل في النفوس، وبتوطد العلاقات، وبتقرب الزوجين من بعض، وبتحسس الواحد قد إيه هو حد مهم، الزوج ممكن يهادي زوجته بأشياء كثيرة، مثل السفر في العطلة لمكان تفضله الزوجة، أو الذهاب لتقضية وقت ممتع في السينما أو المسرح».

وأشارت خبيرة الإتيكيت، إلى أن «الزوج ممكن ياخد الزوجة إلى مكان مشافتوش قبل كده، هتكون هدية حلوة بخلاف عيد الميلاد، ممكن لو ناقصها حاجة معينة ومحدش هيقدر يوفرها غيرها، يجيبها، ده بيفرق جدا».

خروجة حلوة تجدد أيام الخطوبة

استعادة ذكريات فترة الخطوبة وكواليسها، من أكثر ما يسعد الزوجة، إذ تؤكد نادين جاد: «لو الشغل مش هيسمح بالسفر، ممكن الخروج في مكان جديد، مركب في النيل أو يخت، المهم يعدي بذكرى حلوة، ويجب نسيان المشاكل والضغوطات التي مرت عليهم فيما قبل، المهم يفرحوا وينسوا اللي فات مفيش مجال للوم ولا للعتاب».