طريقة عمل المهلبية زي المحلات بالكريم كراميل والقشطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المهلبية من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وتتعدد الوصفات التي يمكن إعدادها بها، إما بالمكسرات أو باللبن أو بالقشطة أو بكريم الكراميل، كلُ حسب اختيارات الأسرة وبخاصة الأطفال.

ويقدم «هن» طريقة عمل المهلبية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل المهلبية بالقشطة

المقادير

6 أكواب حليب

6 ملاعق كبيرة نشا

علبة قشطة

كيس كريم شانتيه

كوب سكر

مكسرات للتزيين

طريقة التحضير

يخلط الحليب مع السكر والنشا في قدر على نار متوسطة بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر.

تضاف علبة القشطة، ويحرك حتى تختلط المكونات.

يضاف الكريم شانتيه ويقلب.

يحرك المزيج حتى يبدأ بالغليان ويتحول لمزيج كثيف وكريمي.

تسكب المهلبية بأكواب التقديم.

تدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.

تزين بالمكسرات وتقدم باردة.

المهلبية بالكريم كراميل

المكونات

ملعقة كبيرة بودرة كريم كراميل

كراميل

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب لبن

ملعقة كبيرة نشا

طريقة عمل المهلبية بالكريم كراميل

نقلب النشا وبودرة الكريم كراميل مع اللبن ثم نضيف إليهم الكراميل.

نضع الخليط على النار ليغلي مع التقليب حتى يصبح غليظ القوام.

عندما يغلي يترك ليهدأ ثم يصب في كاسات التقديم ويقدم باردا.

مقادير عمل المهلبية باللبن

لبن

نشا

كريمة لباني

ماء زهر

مستكة - سكر

طريقة عمل المهلبية باللبن

ضعي اللبن على النار ليغلي مع المستكة وماء الزهر.

ذوبي النشا مع اللبن ثم أضيفيه واتركيه ليغلي مع الاستمرار في التحريك وقبل أن ترفعيها عن النار أضيفي إليها الكريمة اللباني.

ضعيها في أطباق التقديم، ومن الممكن أن تزينيها بالمكسرات واتركيها لتبرد ثم قدميها.

مهلبية بالمكسرات

مقادير عمل مهلبية بالمكسرات

نشا

لبن خالي الدسم

سكر

فانيليا

مكسرات

قرفة

طريقة عمل مهلبية بالمكسرات

-في حلة على النار ضعي اللبن مع الفانيليا والسكر واتركيه ليغلي.

- ذوبي النشا في قليل من اللبن البارد وأضيفيه واتركيه ليثقل.

- قدميه مع المكسرات والقرفة.