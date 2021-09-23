لو عايزة توصلي لشعر ملكات الفراعنة.. السر في الحلبة الحصى

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تحرص المرأة على الاهتمام به؛ فهو يزيد من جمالها ويزينها في عيون الرجال، وتحاول جاهدة طوال الوقت ابتكار الطرق والأشكال لجعله يبدو أكثر أناقة وتغير من شكلها؛ إذ تجدها تحرص على الذهاب لمراكز العناية بالشعر، تارة تقصه وتغير لونه، وأخرى تستخدم المواد التي تعمل على إطالته.

ودائما ما تحرص الفتيات البحث عن المواد الطبيعية التي تغذي الشعر وتقويه، بعيدا عن المواد الصناعية التي تتلفه، بالرجوع لملكات الفراعنة اللواتي ضربن مثالا في الجمال والأناقة على جميع الأصعدة.

سر أناقة ملكات الجمال

كانت ملكات الفراعنة يستخدمن المواد الطبيعية ووضعها على شعورهن، وقدمت خبيرة التجميل أمنية طاهر، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»: «كانوا بيدرسوا كل حاجة وأول ناس كانوا بيعملوا عمليات التجميل، وكانوا يستخدمون الحلبة الحصى بديلا للكرياتين والبروتين للحفاظ على الشعر؛ إذ تحتوي على أحماض عالية جدا وبروتين، وتغذي الشعر، وفور إختلاطها بالماء تبدأ في تكوين طبقة غلاف مثل الجيل تعطي سمك وفرد للشعر، تحتوي على نسب من النشا وتعطي نتائج هائلة».

وكشفت أمنية طاهر عن فوائد الحلبة الحصى للشعر، قائلة: «بتطول الشعر وبتعطيه تكثيف ولمعان في شهر وتزود نموه على معدل نموه الطبيعي، فضلا عن منعها الشيب بشكل كبير وظهور الشعر الأبيض وتفتح من لون الشعر».

وصفات طبيعية للشعر باستخدام الحلبة الحصى

وقدمت خبيرة التجميل وصفة لعلاج الشعر باستخدام الحلبة الحصى، ومكوناتها كالتالي: «2 ملعقة حلبة حصى، ماء، زيت زيتون»، وتخلط المكونات باستخدام الكبة مع النشا، والاستعانة بماسك للشعر، مع زيت الحبة السوداء، وتستخدم مرة واحدة في الأسبوع، ومرة على البشرة».

- يخلط الخليط مع اللبن ويترك حتى يخمر لمدة ساعة، ثم يضاف عليهم العسل، ويمكن استخدامه أيضا ووضعه على البشرة؛ إذ يعمل على جعلها تبدو صافية وشدها ويحافظ على شبابها وتنفخ البشرة.

- يؤخذ الخليط على نار هادئة، ويقلب ويخلط في الخلاط، ويصبح قوامها كريمي وتوضع على فروة الشعر ويترك لمدة ساعتين مع استخدام بونية بلاستيك.