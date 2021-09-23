حقائب مريحة ومناسبة لمحبي المغامرات والرحلات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يوجد الآلاف من المغامرين حول بلدان العالم المختلفة، الذين يحرصون على خوض العديد من التجارب المثيرة، ما بين تسلق الجبال، والجري، والسير في الأدغال، وغيرها الكثير من مختلف الأنشطة، لذلك نستعرض خلال التقرير الآتي، مجموعة من حقائب الظهر المصممة، لسهولة التنقل بها خلال القيام بتلك الجولات.

أبرز تصميمات الحقائب

وحسبما عرضت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، صُممت تلك المجموعة الفريدة من الحقائب بشكل خاص لتوزيع الوزن بالتساوي على الأمام والخلف، وتم اختبارها بوضع العديد من الأغراض بداخلها التي تغطي مجموعة واسعة من الاحتياجات، مثل الملابس، وزجاجات المياه، والهواتف، والسترات الخاصة، والبطاطين، ومجموعات من أدوات الإسعافات الأولية.

Osprey dyna 15

من أكثر الحقائب راحة، وهي مصممة لاستخدمها خلال المسافات الطويلة، ويبلغ سعرها 125 جنيهًا استرلينيًا، أي ما يعادل نحو 3 آلاف جنيه مصري.

Alpkit artlu 10

تم تصميم تلك هذه الحقيبة للاستخدام عند الركض الطويل، والماراثونات المختلفة، وتتميز بسعة خارجية مقاومة للماء وسعة 10 لترات كبيرة بما يكفي لمتطلبات مجموعة سباق.

كما تتميز الحقيبة بنعومتها وراحتها، فضلا عن أنها جيدة التهوية، ويبلغ سعرها 44 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 950 جنيه مصري.

Harrier curbar 5L race vest

يعتبر هذا التصميم 2x1، إذ أنه عبارة عن سترة وحقيبة في الوقت ذاته، وتتميز بأنها مريحة للغاية، وتزن 220 جرامًا فقط، فضلا عن احتواءها على العديد من الجيوب.

ويبلغ سعر تلك الحقيبة المميزة والأنيقة 54 جنيهًا استرلينيًا، أي نحو ما يقرب من 1200 جنيه مصري.

Inov-8 race ultra pro 2In1 vest

تتميز تلك الحقيبة أيضًا بخفة وزنها المناسبة لحملها خلال الركض داخل أي ماراثون، فضلا عن أنها جيدة التهوية، وتساهم في حمل العديد من الأغراض.

ويبلغ سعر الحقيبة 150 جنيها استرلينيًا، أي نحو أكثر من 3 آلاف جنيه مصري.