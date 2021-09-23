الفوائد الصحية لحمامات الساونا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور أندرياس ميكالسن إن حمامات الساونا تتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة.

وأضاف أخصائي الطب الباطني والعلاج الطبيعي الألماني أن حمامات الساونا تمثل تدريبا جيدا للجهاز القلبي الوعائي وتساعد أيضا على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية، فضلا عن تجديد خلايا البشرة وتنظيفها من البثور والشوائب.

وأشار ميكالسن إلى أن حمامات الساونا لا تعد مناسبة في بعض الحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ودوالي الساقين والمرض الجلدي المعروف باسم "الوردية" (Rosacea) ونوبات الربو الحادة وأمراض الكلى والكبد وارتفاع ضغط العين والصرع وبعد الإصابة بسكتة دماغية.

كما يتعين على الحوامل ومرضى السكري استشارة الطبيب أولا قبل الذهاب إلى الساونا.