6 أمور تحدث لجسمك عندما لا تتناول ما يكفي من الألياف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الألياف من أكثر العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، فهي نوع من الكربوهيدرات التي تقاوم الهضم والامتصاص، وتوجد الألياف في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع 2 والسمنة، لكن ماذا يحدث لجسمك عندما لا تتناول ما يكفى من الألياف؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "eatingwell".

- احتمالية أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء البالغين في الولايات المتحدة،مما يؤدي إلى وفاة أكثر من 650 ألف أمريكي كل عام.

وحدد العلماء عوامل التغذية ونمط الحياة الرئيسية التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب، ويحتل تناول نظام غذائي غني بالألياف أعلى القائمة.

كما أظهر تحليل تلوي آخر مع أكثر من 650.000 مشارك أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان كان لديهم أقل خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية.

- قد لا تعيش طويلا:

فائدة كبيرة أخرى لتناول المزيد من الألياف، فهي تساعدك على العيش لفترة أطول حتى لو لم تكن مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لمجموعة كبيرة من الأبحاث، فإن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف لديهم مخاطر أقل للوفاة لجميع الأسباب مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الألياف.

- زيادة الإصابة بالالتهابات:

الالتهاب المزمن هو عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسرطان، ويمكن لعوامل النظام الغذائي ونمط الحياة مثل الإجهاد والتدخين، وعدم تناول ما يكفي من الألياف، أن تزيد الالتهاب وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

- ضعف جهاز المناعة:

أظهرت الدراسات أيضًا أن الألياف الغذائية قد تساعد في مكافحة الالتهاب عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في أمعائك والتي تدعم جهاز المناعة المعدي المعوي، لذا تناول ما يكفي منها يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.

- من الصعب إنقاص الوزن:

إن فقدان الوزن والحفاظ عليه أمر صعب، وعدم تناول ما يكفي من الألياف يجعل الأمر أكثر صعوبة، حيث يعتبر تناول المزيد من الألياف أداة مفيدة لفقدان الوزن، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، تعمل الألياف الغذائية على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الطعام، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على سعرات حرارية.

- الذهاب إلى الحمام كثيرًا أو لا يكفي:

إذا كنت تريد نظامًا هضميًا صحيًا، فإن إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي سيفي بالغرض.

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من متلازمة القولون العصبي، وهي حالة تسبب أعراضًا غير مريحة مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ.

في حين أن أسباب متلازمة القولون العصبي غير معروفة تمامًا، فقد تم تحديد تناول المزيد من الألياف الغذائية كعلاج فعال، نظرا لأنها تتمتع بقدرة فريدة على إبطاء وقت عبور الجهاز الهضمي، ما يساعد في علاج الإسهال.