5 وصفات تساعد على تنعيم الشعر الجاف للرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعد الشعر الجاف من المشاكل التي يعاني منها بعض الرجال، فهو نوعية شعر متشابك ويكون سهل التقصف ويصعب تسريحه نظرا لتشابكه، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة، وتوجد العديد الطرق التي تساعد على تنعيم الشعر الجاف للرجال، كما ذكرها موقع «only for men».

قشور الموز وقطع التفاح بدون قشر

يتم سلق التفاح وتجفيف قشور الموز في الشمس وخلط جميع المكونات ثم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة على الأقل، وتستخدم هذه الطريقة أسبوعيا.

قشر الموز والمايونيز

خلط مجموعة من قشور الموز، معلقة كبيرة من المايونيز ويمكن تعويضه باستخدام صفار البيض مكانه ومعلقة من زيت الزيتون، ويتم خلط جميع المكونات ثم وضع الخليط على الشعر الجاف لمدة نصف ساعة وبعد الانتهاء يغسل الشعر بالماء الفاتر.

اللبن

يمكن خلط اللبن مباشرة على الشعر أو مزجه مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويوزع على الشعر وفروة الرأس بالكامل، ثم يترك لمدة 18-20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

زيت الزيتون والعسل

يساعد زيت الزيتون والعسل على ترطيب الشعر بشكل فعال، ويمكن تحضير الوصفة من خلال تسخين نصف كوب من العسل في الميكروويف لمدة 10 ثوان حتى يصبح العسل دافئا، ثم اضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وكبسولة من فيتامين E، ويخلط المزيج جيدا ويدلك على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم يشطف الشعر بشامبو مرطب.

البلسم

المواظبة على استعمال البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر ويترك على الشعر لمدة 5 دقائق.