الامارات | #عزيزتي حواء.. النشاط يحافظ على لياقة طفلك بدنياً وذهنياً

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي حواء.. النشاط يحافظ على لياقة طفلك بدنياً وذهنياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار خبراء في المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أن ممارسة الرياضة تلعب دوراً كبيراً في نمو الأطفال بشكل صحي، إذ تحافظ على لياقتهم البدنية والذهنية، وتحميهم من السِّمنة والأمراض المترتبة عليها، كداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحارب التوتر النفسي لديهم وتُزيد من ثقتهم بأنفسهم.

وأضاف الخبراء أن المعدل اليومي للرياضة يرتبط بعمر الطفل، موضحاً أن الأطفال الصغار، حتى ثلاث سنوات، ينبغي أن يتحركوا قدر الإمكان، بينما ينبغي أن يمارس الأطفال بين ثلاث وست سنوات الرياضة بمعدل يبلغ ثلاث ساعات في اليوم.

ومن سن ستة إلى 18 عاماً ينبغي ألا يقل معدل ممارسة الرياضة عن 1.5 ساعة في اليوم.

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