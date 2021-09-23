الامارات | 90 دقيقة داخل برج العرب.. جولة بين تفاصيل فخامة استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة داخل برج العرب.. جولة بين تفاصيل فخامة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «مجموعة جميرا» شركة الضيافة الرائدة عالمياً والتابعة لـ«دبي القابضة» عن تجربة استثنائية تقدمها المجموعة للراغبين في زيارة «برج العرب» من غير المقيمين فيه، وهي جولة إرشادية مبتكرة للتعريف عن قرب بالفندق من زوايا عدة، سواء الطراز المعماري الفريد للمعلم الفريد المُصنف بين أشهر فنادق العالم، أو المساحات التي يقدم من خلالها أفضل خدمات الضيافة التي اشتهر بها المرفق السياحي. وأوضحت «دبي القابضة» أن مدة الجولة 90 دقيقة، برفقة مرشدين مختصين لتقديم المعلومات الوافية للضيوف، وتمكينهم من التعرف إلى تفاصيل قد لا يعرفها كثيرون عن الفندق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا» جوزيه سيلفا: «تماشياً مع المكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية، تأتي التجربة التي تخدم روح الابتكار وقيم الطموح التي تقف وراء تشييد المعلم الفريد، والذي شيّد تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير المشاريع النوعية العملاقة في شتى المجالات بما فيها المجال السياحي، لنعرض عبر هذه الخطوة معايير الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها مجموعة جميرا».

وأضاف: «مع بدء حركة السفر حول العالم في العودة تدريجياً إلى نشاطها المعهود، تسعدنا دعوة الزوار لاستكشاف (الموطن الأصلي للفخامة) وخوض هذه التجربة، ومشاهدة المستويات الاستثنائية من الفخامة العربية في إطار عالمي». وللراغبين في الزيارة والاستمتاع بالتجربة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.‏‏‏insideburjalarab.com

• الجولة تتيح للضيوف فرصة التعرف إلى بهو الفندق والجناح الملكي.

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