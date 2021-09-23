الامارات | 27دار نشر إماراتية تشارك في معرضَي عمّان والرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن 27دار نشر إماراتية تشارك في معرضَي عمّان والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرضين الدوليين للكتاب في كل من عمّان والرياض، وتنقل عبر مشروع «منصة» 569 عنواناً في مختلف الحقول المعرفية والإبداعية، تمثل إصدارات 27 دار نشر إماراتية، لتكون في متناول جمهور القراء في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

وفي مشاركتها بمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي تنطلق دورته الـ20 اليوم، تعرض الجمعية 313 إصداراً تمثّل 27 دار نشر، وتشمل فئة كتب الأطفال واليافعين والكبار.

فيما ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب، في الأول من أكتوبر المقبل، وتعرض فيه جمعية الناشرين الإماراتيين عبر مشروع «منصة» 238 عنواناً، تمثل إصدارات 21 دار نشر، تشمل مطبوعاتها جميع الفئات من الأطفال واليافعين إلى الكبار.

وتأتي مشاركة الجمعية في المعرضين، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الناشر المحلي من المشاركة في معارض الكتب العربية والعالمية، وفقاً للهدف المرسوم لمشروع «منصة»، الذي أطلقته الجمعية عام 2019، ليقدم للناشرين الأعضاء الذين يملكون أقل من 20 إصداراً فرصة المشاركة بعرض أعمالهم في مختلف بلدان العالم، ضمن التسهيلات التي تقدمها جمعية الناشرين الإماراتيين، من أجل إتاحة حضور الكتاب المحلي في الأسواق العربية والإقليمية، خدمة للناشرين ودعماً لصناعة الكتاب.

من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «تمثل مشاركة الجمعية في المعرضين فرصة لعرض إصدارات دور النشر المحلية، والتدارس مع الناشرين العرب حول الاستفادة من تجربة الشارقة في دعم صناعة النشر».

وأضاف: «سنشارك في المؤتمر الذي يعقد للناشرين، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، ونهدف إلى الإسهام في طرح رؤى لدعم صناعة الكتاب التي تأثرت عربياً وعالمياً، بفعل الإجراءات التي صاحبت انتشار جائحة (كورونا)، وسنعرض التسهيلات المؤسسية التي تقدمها الشارقة لتطوير صناعة النشر وتوزيع الكتاب على مستوى المنطقة والعالم».

ومن بين دور النشر التي تعرض جمعية الناشرين الإماراتيين إصداراتها في المعرضين: منشورات القاسمي، ودار بوابة الكتاب، ودار مكارم، ودار أوراق، ودار الأندلس، ودار نور، ودار عشتار، ودار سعاد صليبي، ودار دراجون، ودار صديقات، ودار نبطي، ودار الفلك، ودار مدار، ودار قهوة، ودار الهدهد، ودار أوستن مكاولي، ودار مدارك.

دعم مباشر

قال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: إن «مشاركة الجمعية في معرضَي عمّان والرياض تأتي استكمالاً لجهودها ومشاركاتها السابقة في نقل الكتاب المحلي إلى جمهور أوسع، في الساحتين العربية والعالمية، من خلال مشروع (منصة) الذي أطلقته الجمعية، ومثّل دعماً مباشراً لدور النشر وللمؤلفين، إلى جانب التعريف، من خلال الإصدارات التي نعرضها، بحركة التأليف وتنوع حقولها، بين الأدب والمعرفة والإبداع المتنوع، التي تلبي حاجة كل الفئات إلى الثقافة، ضمن التطور الذي تشهده صناعة الكتاب في الإمارات، والتوجه العام لرعاية الصناعات الإبداعية».

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