الامارات | #عزيزتي حواء.. البشرة تحتاج إلى عناية خاصة مع التقدّم في العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن #عزيزتي حواء.. البشرة تحتاج إلى عناية خاصة مع التقدّم في العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التجميل الألمانية، بيرجيت هوبر، إن البشرة تفقد نضارتها ومرونتها مع التقدم في العمر، وبالتالي تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على مظهرها الجميل.

وأوضحت هوبر أن العناية السليمة بالبشرة في الكِبَر تبدأ بالتنظيف الصحيح، ولهذا الغرض ينبغي استخدام منتجات تنظيف ذات أس هيدروجيني حمضي، نظراً إلى أن البشرة في الكِبَر تكون حساسة تجاه منتجات التنظيف القلوية، مثل الصابون ورغوة التنظيف.

وبعد التنظيف ينبغي تطبيق كريم عناية نهاري غني بمواد مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك، كما ينبغي أن يحتوي الكريم على مُعامل حماية من أشعة الشمس SPF عالٍ لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وقبل الذهاب إلى الفراش ينبغي تنظيف البشرة جيداً من بقايا الماكياج، مع تطبيق كريم عناية ليلي يساعد البشرة على الاستشفاء والتجدد.

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