الامارات | فيلم الأسبوع.. Dune (كثبان)

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. Dune (كثبان) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعتان و35 دقيقة

النوع: مغامرة

القصّة:

في رحلة بطولية مفعمة بالعاطفة، يحكي فيلم Dune (كثبان) قصّة بول أتريدس، الشاب اللامع والموهوب الذي كُتِب له مصير عظيم يفوق قدرته على التخيّل، إذ يتوجّب عليه السفر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه.

وبينما تتصارع قوى الشرّ حول الإمداد الحصري للكوكب بأثمن عنصر في الوجود – وهو مادة قادرة على إطلاق أعظم إمكانات البشرية – يتّضح أن البقاء على قيد الحياة لن يكون متاحاً إلا لأولئك القادرين على مواجهة خوفهم والتغلّب عليه.

إخراج وتأليف: دينيس فيلنوف

تمثيل: تيموثي شالاميه، ريبيكا فيرغوسن، زندايا، أوسكار أيزاك، جوش برولين وستيلان سكارسغارد.

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.ae

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