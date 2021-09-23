الامارات | فتح باب التسجيل لحضور «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لحضور «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان أبوظبي 2021، ضمن فعاليات دورته الـ18 تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، فتح باب التسجيل لحضور فعالية «أوركسترا مهرجان أبوظبي للشباب»، التي تُقام بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيــمفونية للشباب بمسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات يوم 23 أكتوبر المقبل.

وأوضح المهرجان، أن حضور الفعالية الموسيقية مجاني، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني 800-Tickets. وأشارت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إلى أنّ أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب هي أوركسترا الشباب التي يقدّمها مهرجان أبوظبي هذا العام، احتفاءً بأكثر من 20 عاماً من الشراكة والتعاون في سبيل بناء المواهب الإماراتية الموسيقية الشابة.

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