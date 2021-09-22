طرق بسيطة لتحسين الصحة النفسية للأمهات.. منها اختيار صديق وإتقان العمل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعانى بعض الأمهات نتيجة ضغوط الحياة من تدهور الحالة النفسية بشكل مفاجئ وتبدأ رحلة البحث عن وسائل تساعد على تحسين الحالة النفسية والمزاجية، لذلك قدم برنامج «جروب الماميز» 6 نصائح للحفاظ على سلامة الصحة النفسية.

طرق تحسين الصحة النفسية

ومن ضمن النقاط التي تساعد على تحسين الصحة النفسية:

- اعرف نفسك

وهى من أكثر الأشياء التي تظهر نقاط الضعف والعيوب في الشخصية وكذلك نقاط القوة، ومعرفة الدوافع وراء السلوكيات المختلفة التي يقوم بها الشخص.

- تعلم حل المشكلات بطرق الصحيحة

وذلك من خلال اللجوء إلى الطرق الموضوعية والنظر إلى المشكلة من جميع النواحي المختلفة والاسترشاد بالواقع، والطرق الغير صحيحة لحل المشكلات مثل إخفائها وتجاهلها، لذلك يجب حسم المشكلات منذ ظهورها بدون تسويف، لأن تعليق القرارات يتسبب في تنامي القلق والتوتر وخلق صراعات جديدة، وعند عدم القدرة على حل المشكلة يمكن اللجوء إلى الاستشارة.

- تحديد هدف للحياة

ويعتبر من شروط تكامل الشخصية ويجعل الشخص حريص على أن يعيش كل لحظة في الحياة بهدف محدد، حيث يساعد على التوفيق بين الدوافع المختلفة، ويحول بين الشخص والكسل.

- اتخذي لنفسك صديقا

وهو الشخص القادر على سماع المشكلات والمساعدة على حلها وتقديم النصيحة، الصديق هو الشخص الذي يستطيع أن تبوح له بكافة المتاعب والمشكلات بدون خوف أو خجل.

- الصراحة في المعاملات

والابتعاد عن الكذب والتحوير حتى لا تتراكم المتاعب والأزمات النفسية.

- التفكير في الحاضر

الحرص على التفكير في الحاضر والتعامل معه وعدم التفكير في الماضي، وتدريب النفس على التفكير في الحاضر.

- اتقان العمل

من الأشياء التي تساعد على تحسين الحالة النفسية اتقان العمل دائما في كل وقت، ومحاولة اكتشاف الأسباب التي تؤدى إلى عدم اتقان العمل.