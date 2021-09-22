من الأغلى للأرخص.. أسعار الإقامة في دهب قبل بدء العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أسابيع قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وخلال تلك الفترة يحرص البعض على اقتناص فرصة لقضاء إجازة قبل بدء الدراسة للاستجمام والاستمتاع بالأجواء اللطيفة مع انكسار موجة الطقس الحار.

وتعد مدينة السحر والجمال "دهب" من أفضل أماكن الاستجمام والمتعة بالمناظر الجميلة الخلابة والأجواء المنعشة، كما تعد من أفضل المدن التي يمكنك أن تقضي فيها إجازة الصيف، لتميزها بإمكانية القيام بالكثير من الأنشطة.

وفي هذا الإطار نستعرض أبرز أماكن الإقامة في دهب وأسعارها خلال الفترة القادمة، وفقًا لموقع "بوكينج" المختص بحجز الفنادق.

- جاز دهبية

يوفر هذا الفندق الفاخر المصنف 4 نجوم إطلالات خلابة على البحر الأحمر وجبال سيناء، ويتميز بمسبح على شكل البحيرات الشاطئية وعلاجات مساج وساونا.

يقع في حديقة خلابة تضم أشجار النخيل، ويوفر غرفاً أنيقة مزودة بتلفزيون مع قنوات فضائية وشرفة، كما تطل بعض الغرف على منطقة المسبح والحديقة.

يتميز جاز دهبية بجيم مجهز تجهيزاً جيداً وذلك بالنسبة للضيوف المهتمين بالحفاظ على لياقتهم البدنية، وتشمل الأنشطة المتوفرة التي تعتمد على المياه رياضة ركوب الأمواج شراعياً والغطس والغوص مقابل تكلفة إضافية، كما يُمكن للضيوف الشعور بالحيوية والجمال في السبا، حيث يشمل علاجات تبعث على النشاط والانتعاش وجلسات مساج وبرامج للاسترخاء وساونا وخدمات التجميل مقابل تكلفة إضافية.

يبدأ سعر الإقامة بالغرفة لليلة واحده من 3000 جنيه وقد يصل إلى 5800 جنيه.

-منتجع سويس إن دهب

يصنف هذا المنتجع 4 نجوم، وهو يتميز بشاطئ خاص على ساحل البحر الأحمر، كما يضم مسابح خارجية مع قسم للأطفال و4 مطاعم ومركز للغوص.

تحتوي الغرف والأجنحة في منتجع سويس إن دهب على وسائل راحة عصرية، مثل شرفة خاصة ومنطقة جلوس واسعة مزودة بتلفزيون مع قنوات فضائية، كما توفر بعض الغرف إطلالات على البحر أو الحدائق ذات المناظر الطبيعية.

ويوفر المنتجع صالة جيم وسبا للاستمتاع بجلسات، كما يوفر هذا المنتجع نادي للأطفال مع ملعب وإشراف من قبل محترفين، كما يوفر منتجع سويس إن خدمة نقل إلى وسط مدينة دهب.

يتراوح سعر الإقامة في الليلة الواحدة بين 2000 إلى 3300 جنيه، خلال الفترة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهذا التفاوت بالسعر حسب اختيار توفير الإفطار والعشاء وما إذا كانت الإقامة كاملة.

-منتجع أميجو

يقع فندق Amigo Hotel Dahab على شاطئ خاص على خليج العقبة، ويوفر غرفاً مكيفة مع شرفة، كما يحتوي على مركز للغوص ومسبح في الهواء الطلق محاط بكراسي التشمس.

تحتوي غرف الفندق الفسيحة على تلفزيون الكابل وميني بار، كما تتميز جميعها بأرضيات ملونة، وتتوفر لوازم الاستحمام في الحمامات الخاصة.

يتراوح سعر الإقامة في الليلة الواحدة بين 450 إلى 1000 جنيه، ويتفاوت السعر بحسب اختيارات أعداد الوجبات.

-شقة Sea View at Canyon Estate

يقع Sea View at Canyon Estate في دهب، ويوفر إطلالات على المسبح، ويحتوي على مطعم ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وبار وحديقة ومسبح في الهواء الطلق وتراس، وتتوفر خدمة الواي فاي ومواقف خاصة للسيارات في الشقق الفندقية بالخدمة الذاتية مجانًا.

تم تجهيز جميع الوحدات بتكييف، وتحتوي بعضها على تلفزيون بشاشة مسطحة وغسالة ملابس وغلاية ومطبخ، وتتراوح الأسعار للإقامة بالليلة الواحدة بين 400 إلى 1600 جنيه، وتتفاوت الأسعار بحسب عدد الغرف.

- دهب برادايس

يوفر فندق Dahab Paradise حمام سباحة في الهواء الطلق يطل على خليج العقبة، يقع على البحر الأحمر ويضم مطعماً في الهواء الطلق مع إطلالة بانورامية على جبل سيناء.

تتميز جميع الغرف بلمسات من العمارة التقليدية بما في ذلك الأثاث المزخرف والأبواب المقوسة، وجميع الغرف مكيفة الهواء وتحتوي على شرفة خاصة، وتطل بعضها على المحيط.

يقع الفندق على طول ساحل دهب، ويضم مواقع وافرة للغوص في مكان قريب، ويتميز بمركز للغوص يقدم دورات في الغوص، ويمكنه أيضاً تنظيم رحلات للغوص.

يتراوح سعر الإقامة في الليلة بين 800 إلى 1400، ويتفاوت السعر بحسب عدد سرائر الغرفة.

- دولفين كامب

يقع Dolphin Camp في دهب بالقرب من شاطئ دهب ومركز نيسيما للغوص والموقع الأثري.

تتوفر منطقة شاطئ خاص في الموقع، ويمكن الاستمتاع بالغطس على مقربة من الفندق، الذي يوفر أكثر من نوع للإفطار كونتيننتال وإنجليزي وأيرلندي.

يتراوح سعر الإقامة بالغرفة ما بين 280 حتى 600 جنيه ويتفاوت سعر الغرفة بحسب عدد الأسرة.