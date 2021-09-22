لهذه الأسباب.. يجب على الحوامل تناول معلقة من العسل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العسل من الأطعمة المفيد أثناء الحمل، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة الغذائية التي تساعد على علاج غثيان الصباح أو انسداد الأنف.

ويوضح موقع "parentune"، لماذا يجب على الحوامل تناول معلقة من العسل يوميا.

1- يقلل من الحساسية:

يُعرف العسل بقدرته على الحد من الحساسية الموسمية لأن العسل المحلي يحتوي على حبوب اللقاح، لذلك، إذا تم تناول العسل يوميًا، يمكن أن يبني العسل أثناء الحمل مناعة في الجسم تجاه حبوب اللقاح والحساسية الموسمية الأخرى.

2- يهدئ السعال:

كونه مكون طبيعي رائع لتقليل السعال والبرد أثناء الحمل، ويمكنك تناوله مع الزنجبيل أو ماء الليمون لتسكين التهاب الحلق، كما يساعد العسل أيضًا في إزالة المخاط.

3- يخفف الأرق:

العسل والحليب هما أفضل طريقة لعلاج الأرق أثناء الحمل، لذا اخلطي ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الحليب الدافئ وتناوليها قبل النوم.

4- يقلل من الحموضة المعوية وعسر الهضم:

الحموضة المعوية وعسر الهضم من المشاكل الشائعة أثناء الحمل، ولكن يمكن لكوب من الحليب الدافئ الممزوج بالعسل أن يخفف من الشعور بعدم الراحة.

5- غني بمضادات الأكسدة:

العسل مصدر غني بمضادات الأكسدة الغذائية، كما أنه يحتوي أيضًا على الكثير من مركبات الفلافونويد، لذلك، إذا كنتي تتناولين العسل بانتظام، فسوف يحافظ على الإجهاد التأكسدي، علاوة على ذلك، يساعد العسل أيضًا في نمو الطفل.

6- يعالج الحروق والجروح:

من المعروف أن العسل مسكن طبيعي للألم، لذلك، إذا تعرضتي للحروق أثناء الحمل، فقومي بوضع العسل على المنطقة المصابة لتقليل الألم وعلاج الجرح.

7- يعالج القرحة ومشاكل الجهاز الهضمي:

من المعروف أن العسل يمنع نمو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، وتسبب هذه البكتيريا القرحة، لذا، فإن تناول العسل يمكن أن يقلل من حدوث مشاكل الجهاز الهضمي والقرحة.