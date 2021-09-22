كورونا اليوم: علاقة الفيروس المخلوي بكوفيد.. وفوائد التطعيم المزدوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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علاقة الفيروس المخلوي التنفسي بكوفيد

وفقا للدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد 19 من الفيروسات التنفسية، وقد تتشابه أعراض العدوى بأي منهما .

قد تؤدي الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي إلى قلة المناعة وزيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لو حدثت عدوى مزدوجة بكلا الفيروسين قد يحدث مرض كوفيد 19 الشديد.

فوائد الحصول على التطعيم المزدوج

هل سيكون من الآمن الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت تقريبًا، إذا لم يتم تلقيحك؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

إلى جانب فوائد تجنب مرض الإنفلونزا، يعتقد الخبراء أيضًا أن التطعيم في الوقت المناسب في الوقت الحالي يمكن أن يمنع حدوث تفجر محتمل لوباء في الارتفاع، أي كورونا والإنفلونزا معًا، لا يمكن أن يكون من الصعب التعامل معه فحسب، بل يمكن أن يؤدي عدم التطعيم أيضًا إلى زيادة الضغط على المستشفيات وأزمة الموارد، لا تنسى أن عدم التطعيم قد يعرض الجسم لمزيد من الشدة.

لماذا يمكن أن يصبح فيروس كورونا مشابهًا للإنفلونزا

وفقا لموقع timesofindia، لا يزال العلماء متشككين ويعتقدون أنه غير محتمل أن ينتهي كوفيد، وفقًا لمسح أجرته مجلة Nature ، يعتقد 90٪ من الباحثين من بين أكثر من 100 باحث أن كوفيد سيصبح مستوطنًا وسيستمر للعيش بيننا في المستقبل، لكن هذا لا يعني الموت أو المعاناة التي لا تنتهي أبدًا، سيعتمد الأمر كله على نوع الحصانة التي نكتسبها، وفقًا للخبراء.

هل سيصبح كوفيد-19 مشابهًا للإنفلونزا؟

في حين أنه من الواضح تقريبًا أن الفيروس التاجي موجود ليبقى، يزعم العلماء أن الفيروس قد يصبح مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا في السنوات القادمة، على الرغم من أنه سيستمر في إصابة الناس، إلا أن احتمال الإصابة بأمراض خطيرة والاستشفاء قد ينخفض بسبب نتيجة التطعيم الشامل.