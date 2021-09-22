هل يسبب لقاح كورونا تساقط الشعر؟.. طبيب مناعة يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى البعض من تساقط الشعر المفاجىء بشكل كبير، وتبدأ رحلة البحث عن أسباب التساقط التي تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الشعر، التي انضم إليها مؤخرًا تخمينات بتسبب فيروس كورونا في تساقط الشعر.

هل يتسبب لقاح كورونا في تساقط الشعر؟

أجاب على ذلك الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حول تأثير لقاح كورونا وتسببه في تساقط الشعر، مؤكدا عدم وجود علاقة بين لقاح كورونا وتساقط الشعر.

وأضاف اثناء حديثه لـ «هُن»، أن الإصابة نفسها بفيروس كورونا من ضمن آثارها الجانبية تساقط الشعر، مشيرا إلى أن الأعراض التي تظهر بعد تناول اللقاح ارتفاع حرارة بسيط، آلام في العظام.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

ومن الأعراض الأكثر شيوعا التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا:

الآلام والأوجاع.

التهاب الحلق.

إسهال.

التهاب الملتحمة.

صداع.

فقدان حاستي التذوق والشم.

الإصابة بالطفح الجلدي.

تغير في لون أصابع اليدين.

تغير لون أصابع القدمين.

الاعراض الأكثر خطورة والتي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا:

صعوبة أو ضيق في التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

فقدان القدرة على الكلام والحركة.

وتزداد الاعراض الخطيرة لبعض الفئات منهم:

كبار السن.

بعد التقدم في العمر.

أمراض القلب الخطيرة مثل فشل القلب أو مرض الشريان التاجي.

اعتلال عضلة القلب.

الإصابة بداء السكري.

الإصابة بالسمنة.

ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ.

ضعف الجهاز المناعي.

منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور فيروس كورونا

وكانت اطلقت منظمة الصحة العالمية، عدة تحذيرات بشأن الطفرات المخيفة التي تطرأ على فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتطور اعراضها، وتحديدا متحوري «دلتا» و«دلتا بلس»، والتي تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة نظرا لقدرتهما على الانتشار السريع، واستهداف فئات عمرية جديدة مثل الأطفال.