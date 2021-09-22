نصائح واقتراحات للأمهات لزراعة الأشجار حول المنزل مع أطفالهن «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعى العديد من الأمهات إلى تجميل منازلهن بشكل مميز، وتعليم أطفالهن المشاركة في هذا الأمر بصورة إيجابية، لتنمية العديد من المهارات الجمالية بداخلهن، ومساعدتهن للحفاظ على كل ما يحيطهم في البيئة.

ومن بين تلك الأنشطة التي تسعى إليها الأمهات، زراعة الأشجار والورود المختلفة، والبحث عن أماكن جيدة وملائمة للزراعة وبشكل خاص الأشجار.

نصائح وأفكار لأماكن يمكن الزراعة بها مع طفلك

الدكتور أحمد حنفي، مؤسس مبادرة المشروع القومي لزراعة 50 مليون شجرة فاكهة، يكشف خلال استضافته بإحدى حلقات «جروب الماميز»، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مجموعة من الأماكن التي يسهل على الأم زراعة أشجار الفاكهة بها، مع صغارها.

وتتمثل تلك الأماكن في:

- الأماكن الخالية التي تتواجد بين أشجار الزينة المزروعة.

- إحلال أماكن الأشجار والمزروعات الميتة والتالفة.

- أسفل المنزل، وفي الأماكن المحيطة به.

- الشوارع التي يتم المرور بها بصورة يومية.

نباتات معطرة تقضي على الحشرات المنزلية

ووفقًا لما عرض موقع «naturallivingideas» ، هناك بعض النباتات التي يمكن وضعها داخل المنزل، والتي تساعد على منع تواجد الذباب والبعوض، والعديد من الحشرات الأخرى، والتي من بينها:

اللافندر

يعد اللافندر واحدًت من أفضل النباتات المنزلية، إذ يتميز برائحته الجذابة، والطاردة في الوقت ذاته لكل من الذباب والبعوض، والعث، ويُستخدم من خلال وضعه في عناقيد مجففة لإضافة نكهة لطيفة إلى كل شيء ويعتبر اللافندر مثاليا لزراعة الزينة حول الأبواب وتحت النوافذ.

الريحان

واحد من أكثر النباتات العشبية انتشارًا وشعبية، فيسهل وضعه في العديد من الأماكن داخل المنزل، كالشرفات، والمطابخ، وأحواض الزهور، وأسفل أعتاب الأبواب والنوافذ، ويتميز برائحته الهادئة والمميزة، التي تطرد العديد من الحشرات.

الغار

نبتة الغار واحدة من النباتات الطاردة للحشرات المنزلية، كما أنها تساهم في طرد الفئران والصراصير أيضًا.