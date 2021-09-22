عازفة بيانو انتصرت على السرطان: «خدت الموضوع بمنتهى البساطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، قصة انتصارها على السرطان، موضحًة أنها «خدت الموضوع بمنتهى البساطة، لأن المرض حق علينا جميعًا»، لافتة إلى أنها أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثانية وهو يعتبر «أفضل الوحشين».

نصيحة لكل السيدات المصريات

وأضافت «عيسى» في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، والفنانة منى عبدالغني: «أنصح كل سيدة بفحص نفسها كل سنة، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بصحة المرأة، ووفر كل السبل لرعايتها صحيًا»، مشددة على أهمية الاستقرار النفسي لأن الحالة النفسية لها تأثير كبير في مسألة العلاج من السرطان.

أهمية الإيجابية في محاربة السرطان

وتابعت عازفة البيانو العالمية، أنها خضعت للعلاجين الكيماوي والإشعاعي، وكانت تعمل في نفس الوقت، لافتة إلى أنها تعيش حاليًا في فترة النقاهة، وتستعد لإحياء حفل جديد في 10 ديسمبر المقبل، مشددة: «المهم إن الإنسان يقتنع إنه مفيش حد خالي من المرض، ويجب أن يكون إيجابيًا دائمًا، ويواجه المرض ويحذر الآخرين للوقاية من المرض».

دعم كبير من زوجها ومحبيها

وشددت على أنها تلقت دعمًا كبيرًا من زوجها خلال هذه الفترة، لأن هذه اللحظة الحقيقية التي تظهر فيها حقيقة المشاعر فعليًا وليس بالكلام، كما أنها تلقت دعمًا كبيرًا من أساتذتها وتلاميذها، لافتة إلى أنها تحب تدريس الأطفال رغم أنها لم تُنجب، ولكنها يوجد في شخصيتها جانب طفولي كبير، وإيجابية ومتسامحة.

المرض يدفع الإنسان للتسامح

ولفتت إلى أن تجربة المرض تجعل الإنسان يتسامح مع الناس كلها لأنه لا يوجد شيء يستحق الحزن.