الامارات | العثور على 8 من أندر أنواع التماسيح في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 8 من أندر أنواع التماسيح في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف باحثون ثمانية صغار من التمساح السيامي النادر المهدد بالانقراض في البرية بكمبوديا.

وقال بيان مشترك إن فريقاً من باحثي وزارة البيئة والصندوق العالمي للحياة البرية تعقب صغار التمساح خلال موسم تكاثر هذه الزواحف في محمية سريبوك للحياة البرية.

ووضعت الصغار النادرة الآن تحت الحراسة على مدار الساعة في المحمية التي تقع في شرق كمبوديا.

ويعد هذا أول دليل منذ 10 سنوات على تكاثر التماسيح السيامية في المنطقة. ووصف الباحثون الاكتشاف بـ«المثير للغاية».

وقال سوثيا بون، أحد الباحثين المشاركين: «جاءت اللحظة المثيرة عندما اكتشف شخص من فريقنا لأول مرة البريق في عيون صغار التماسيح».

وتنمو التماسيح السيامية النادرة إلى أربعة أمتار كحد أقصى، وتعيش حصرياً في المياه العذبة في الأنهار والبحيرات والمستنقعات. وتنتشر على نطاق واسع في أجزاء كبيرة من جنوب شرق آسيا، لكن أعدادها انخفضت بشكل حاد منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

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