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بالأرز والعدس.. طريقة جديدة لتحضير السمك داخل المنزل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سمك بالأرز والعدس

للطهي فنونه وطرقه المختلفة التي تهوى العديد من السيدات ابتكارها داخل المطبخ، والتي يأتي من بينها العديد من أساليب طهي الأسماك بأنواعها، وبمرور الوقت، يبحث عدد من ربات المنزل عن الطرق الجديدة لتقديم السمك، والتي من بينها سمك بالأرز والعدس، التي نقدمها لكِ على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بس سي سفرة».

مقادير عمل سمك بالأرز والعدس

أرز مصري  

سمك فيليه  

عدس بجبة  

مرقة  

بصل

ثوم  

زيت  

كرات  كرفس  

للوجه

بصل مقرمش  

صوص طماطم  

خل

ثوم  

كزبرة ناشفة 

كمون  

عجينة جاهزة   

طريقة تحضير سمك بالأرز والعدس

يسلق العدس نصف سلقة

في وعاء آخر يشوح البصل مع الثوم في الزيت

ثم يضاف الكرات والكرفس ثم يضاف العدس ويقلب جيدا ثم يضاف الأرز ويقلب جيدا

ثم يضاف عصير الطماطم وقليل من الماء

ويترك حتى تمام النضج ويتبل السمك بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون

ثم يعفر بالدقيق، ويقلى في الزيت نحضر صينية فرن ثم يوضع عليها من الداخل قليل من البصل المقرمش ثم يضاف السمك ثم يضاف الأرز بالعدس مثل طريقة ورقة اللحمة ثم تغلق العجينة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم الطبق ويزين بالبصل المقرمش

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مقادير عمل سمك بصوص الشبت

سمك فيليه  

ثوم  

ليمون  

دقيق  

شبت  

كابري  

مستردة  

كريمة طازجة  

ملح  

فلفل   

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طريقة تحضير سمك بصوص الشبت

تبلي السمك بالليمون وقطعيه

افرمي الثوم واضيفي اليه المستردة وتبلي به السمك

ضعي السمك في الدقيق واقليه في زيت ساخن حتى يحمر من الوجهين

ضعي قليل من الزبدة في طاسة واضيفي اليه الثوم المفروم والشبت المفروم والكريمة

اتركي الصوص حتى يثقل

في طبق التقديم ضعي قطع السمك وعليها الصوص وقدميه

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MO Nasa

MO Nasa

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