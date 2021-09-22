علامات في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى البعض من مرض السكري دون اكتشاف مبكر للمرض، حيث تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة به، وذكر موقع «روسيا اليوم» بعض التغيرات التي تشير إلى الإصابة به من خلال علامات في الفم، يمكن معرفتها في السطور التالية:

أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

التغيير الطفيف في رائحة الفم

أوضحت الدكتورة نيل سيكا، كبيرة مسؤولى طب الأسنان في مؤسسة Bupa UK، أن أمراض الأنفاس واللثة يمكن أن تكون من أعراض مرض السكري، ويمكن أن تكون أولى العلامات التحذيرية لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

رائحة الفم الكريهة

أكدت الدكتورة «سيكا»، أن أطباء الأسنان يتمكنون من تفرقة الروائح المختلفة المنبعثة من الأسنان.

التهاب اللثة والنزيف

يعد مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، ويمكن أن تزيد أمراض اللثة والعدوى من مستويات السكر في الدم.

طرق الحفاظ على صحة اللثة

المتابعة المستمرة مع طبيب الأسنان.

التنظيف بين الأسنان بالخيط أو الفرشاة ودائما الخيط أولا ثم الفرشاة.

تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين بمعجون أسنان يحتوى على الفلورايد.

تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر على الأقل.

عند استخدام غسول الفم يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

يجب الحرص على التعرف على علامات أمراض اللثة، إذا نزفت اللثة عند تنظيف الأسنان أو احمرارها وتورمها.

اتخاذ نمط حياة صحي يعتمد على عدم التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نظام غذائي صحي، وكلها من الأشياء التي تساعد على تقليل مخاطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.