الامارات | وفاة طفلة مصرية حصلت على أغلى حقنة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة مصرية حصلت على أغلى حقنة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أحمد العزب، وفاة ابنته الطفلة ليال التي لفتت معاناتها اهتمام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكانت مصابة بضمور العضلات الشوكي، وتلقت حقنة بـ35 مليون جنيه مصري لعلاجها من شهرين.

وكتب أحمد العزب، عبر حسابه على «فيس بوك»: «لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ليال في ذمة الله». بحسب «صدى البلد»

وتلقت ليال الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى معهد ناصر.

وبدأت حملة البحث المستمر عن طبيب لمتابعة حالة الطفلة ليال حتى وصلت إلى 8 شهور، مما تأكد الجميع انها مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، ولكن الأزمة الحقيقية في ثمن العلاج والذي يتكلف 2 مليون دولار بما يعادل 35 مليون جنيه مصري، لتلقي الحقنه في دبي أو الولايات المتحدة الأميركية.

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