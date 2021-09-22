إطلالات اليوم: ربا أبي راشد تتألق بالأسود.. ومي سليم جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هيفاء وهبي:

وظهرت المطربة هيفاء وهبي بتوب كت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الغامق، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون المسطردة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أمينة خليل:

كما ارتدت الفنانة أمينة خليل جاكيت جلد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم:

وتألقت الفنانة مي سليم بشميز باللون الفوشيا، مزود بأكمام، مع بنطلون متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

عائشة بن أحمد:

وارتدت الفنانة عائشة بن أحمد جامبسوت باللون الكاشمير، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.