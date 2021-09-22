«خناقة إلكترونية» بين إيفون نبيل ومتابعة: عايزاني أنتحر ولا أقطع هدومي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، مشادة إلكترونية مع متابعة لحسابها الرسمي على «فيسبوك»، على خلفية أزمتها الأخيرة مع زوجها، التي أعلنت تفاصيلها في فيديو بث مباشر، ظهرت خلاله في حالة سيئة داخل منزلها، تستغيث بمتابعيها من زوجها، وتحكي قصة منعها من الخروج، والظروف القاسية التي عاشتها، وتفاصيل احتجازه لها -على حد قولها-.

متابعة لـ إيفون نبيل: اتخطيتي إزاي بالسهولة دي؟

«في حد كان معنف ومسجون يتخطى كل شيء بالسهولة ديه»، تعليق من متابعة تدعى «فاطمة»، دفع إيفون نبيل، للدخول في صدام معها، إذ ردت عليها، بنوع من التهكم قائلةً: «في وقت معين أو فترة محددة تقترحيها؟ تحبي أفضل مكتئبة أنا وعيالي، أو نظهر بشكل معين تفضليه برضه؟».

إيفون نبيل: جروحي بتلم بسرعة

تابعت إيفون، في ردها على المتابعة: «اقترحي عليا علشان خبرتي في الجزء ده مش كفاية، وبتصرف على طبيعتي، وبحاول أعيش بغض النظر عن نفسيا أنا عاملة إزاي، فلو في توصيات واقتراحات، قوليلي، تحبي محاولة انتحار، ولا تحبي أطلع مقطعة هدومي، ولا تحبيني أبقى إزاي الفترة الجاية؟».

وأشارت البلوجر الشهيرة، إلى الحديث الذي دار بينها وبين المتابعة، عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، معلقة: «أنا جروحي بتلم بسرعة، ماشاء الله عليا وعقبالك.. صباح الفل يعني».

قصة إيفون نبيل

قبل أيام كانت خرجت البلوجر إيفون نبيل، في فيديو بث مباشر، تجاوزت مدته 8 دقائق، تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة، إذ أنها حبيسة مع أولادها، داخل منزل الزوجية، في منطقة الزيتون، إذ قالت: «انقذوني أنا وولادي، بقالي 8 سنين بتعذب، وبتهدد بالسلاح، بعمل كل حاجة وبيهددني ويبهدلني، انقذوني منه».

وتابعت البلوجر الشهيرة، خلال الفيديو: «أنا محبوسة في بيتي مش عارفة أعمل إيه، جوزي خد مني الموبايل واللاب توب وحبسني، وخبيت تليفوني ده، علشان أقدر أطلع أتكلم منه.. فيه مشاكل بيني وبينه من سنين، بس مكنتش بطلع أتكلم عنها، وعرفت أنه بيسجل مكالمات بيني وبينه».