ملخص حياة هاني سلامة بعد «15 سنة زواج»: اتجوز بالعقل وبناته بيخافوا من أفلامه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

15 عاما مرت على زواج الفنان هاني سلامة، ورغم تخوفه من تلك الخطوة في البداية، ولجوئه إلى الله لتتم، إلا أنه يحمده في كل وقت على اختياره، إذ يعتبر زواجه ناجحا، وأنه استثمر فيه وقته، وأثمر عن إنجاب طفلتين، إذ روى هاني سلامة، كواليس زواجه وكيف استطاع أن يعبر به إلى بر الأمان، وصولا إلى طريقة تعامل ابنتيه مع أعماله في الوقت الحالي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «دي إم سي».

كواليس زواج هاني سلامة

كشف هاني سلامة، كواليس زواجه، وطريقة تعرفه على عروسته، موضحا أن اتخذ قرار الزواج بعد أداء صلاة استخارة، ليفاجأ بعدها بإحدى زميلاته تتصل به هاتفيا، وترشح له عروسة، وبعدها بوقت قليل، يناقشه صديق آخر، عن أهمية الزواج وتكوين أسرة، ويرشح له نفس الفتاة.

كانت مفاجأة بالنسبة إلى هاني سلامة، كون الفتاة أكثر التزاما منه، ورشحت من قبل صديقين مشتركين، لكنه بالفعل تقرب منها وقرر خطبتها، فقد اعتبر كل تلك الأمور علامات ليتزوجها.

وبالفعل خطبها، لكنه أطال فترة الخطوبة كي تعرف كل عيوبه وتقبلها أو ترفضها، وعندما سألها عن سبب موافقتها عليه، خاصة أنها أكثر التزاما منه، قالت إن معاملته لأهله شجعتها على الارتباط به، وأنه سيكون خيرا معها، طالما علاقته بأهله طيبة.

مواصفات زوجة هاني سلامة

قال هاني سلامة، إنه تزوج في أواخر العشرينيات، وكان يبحث عن مواصفات محددة في شريكة حياته، منها أن تكون أما صالحة لأولاده، وعدد من المواصفات الأخرى التي وجدها فيها، ورغم أن الزواج كان بالعقل في البداية، إلا أنه الآن بعد 15 عاما من العشرة، أصبح يحب زوجته أكثر من بداية الزواج: «هي ترتيبة ربانية، يعني أنا كنت عايز واحد اتنين تلاتة أربعة، الله أعلم بقى هيحصل إيه، أو ربنا يبعت لك إيه، بعد كده لما بسترجع بقول واضح الاستخارة دي أنا طلبتها بقلب بجد».

بنات هاني سلامة وأعماله الفنية

رُزق الفنان هاني سلامة، بابنتين: مريم، تبلغ من العمر 14 عامًا، ومليكة، تبلغ من العمر 10 سنوات، والغريب أنهما لا تشاهدنا أعماله الفنية، سواء المسلسلات أو الأفلام، لأن ابنته حينما شاهدته يبكي في أحد أعماله، وكان عمرها 3 سنوات، بكت هي الأخرى بشدة: «راحت لمامتها منهارة، ومن ساعتها مش بتتفرج»، ومنذ هذا الحين، وهي لا تشاهد أي أعمال له، متابعا: «اكتشف بالصدفة أن أبناء الفنانين معظمهم لا يشاهدون أعمال آبائهم السينمائية».