مي حلمي تثير الغموض بشأن موعد زواجها: ابدأوا العد «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بعدة منشورات غامضة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بدأتها بمنشور رومانسي عبر خاصية القصص المصورة «استوري».

هل اقترب زفاف مي حلمي؟

كتبت مي حلمي في المنشور: «أنت الشخص التي تقف دائمًا خارج قاعدة القلب أم العقل»، ثم عادت تثير التساؤلات من جديد حول موعد زفافها، بعد أن نشرت وجها تعبيرا لـ«عروسة»، مصحوبة بتعليق: «ابدأوا العد».

مي حلمي تعلن ارتباطها

خلال الشهور القليلة الماضية، فجرت الإعلامية الرياضية مي حلمي، مفاجأة بشأن ارتباطها العاطفي، لكنها حرصت في الوقت ذاته على عدم نشر هوية الشخص الذي ارتبطت به، كما تجاهلت تساؤلات المتابعين الكثيرة والمتكررة، حول الشخص الذي تستعد للزواج منه، إلا أنها أجابت على أحد المتابعين، قائلة: «هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة».

ولم يتوقف الجدل بشأن زوج مي حلمي المنتظر، خاصة بعد تداول عدد من الصور مع أشخاص بعينهم، جاءت إحداها مع الفنان تامر شلتوت، والأخرى مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ليربط متابعوها بين الصور وبين إعلان ارتباطها.

هل ينجح زواج مي حلمي المحتمل؟

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن قرار ارتباط مي حلمي، في التوقيت التي لمحت فيه إلى ارتباطها، قد يكون غير مناسبًا على الإطلاق بسبب حالتها النفسية، موضحة: «للأسف وفقًا لتاريخ ميلادها 13 فبراير، وإنها برج الدلو، فهي واخدة قرارات مذبذبة ومشتتة، ده لأنها عصبية، والحالة النفسية مش مظبوطة، وبتتصرف بشكل غير متزن، وردود أفعال بالمثل غير متزنة».

ووجهت خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هن»، نصيحة إلى الإعلامية مي حلمي، باتخاذ قرار الزواج في سبتمبر الجاري: «قرارها بالارتباط أصلا مش سليم، لأن فينوس في مواجهتها، والأنسب تاخد قراراتها في شهر سبتمبر».

ويتناسب تلميح الإعلامية الرياضية، غير الصريح ببدء العد التنازلي على الاحتفال بمناسبة زفاف، مع الفترة التي نصحتها بها عبير فؤاد، لحسم قرار الزواج، فهل اقترب موعد زواج مي حلمي؟