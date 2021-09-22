الامارات | بعد حسن شاكوش «الموسيقيين المصريين» تحظر التعامل مع 5 مطربين

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسن شاكوش «الموسيقيين المصريين» تحظر التعامل مع 5 مطربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، منع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات والراب، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، ولم يحصلوا على تصاريح بالغناء، وذلك حسب البيان الصادر منذ قليل عن النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر: إنه ستكمالًا في متابعة نقابة المهن الموسيقية وإصرارًا منها على تنفيذ قرارتها بكل حزم، قرر مجلس النقابة الآتي:

منع التعامل مع «عفرتو ومروان موسى» حيث أنهما ليس أعضاءً ولم يحصلا على تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهما، منع التعامل مع «ريشا وكوستا»، حيث أنهما ليس من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وخالفا قرار النقابة بشأن منع الغناء على فلاشة.

منع التعامل مع «محمود معتمد» لكونه ليس عضوًا بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.

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