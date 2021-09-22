ملكة جمال مصر لـ"الخليج 365": "اللقب مش بالشكل.. ووالدتي تعبت معايا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

تقرير: أميرة حلمي

قالت نادين الجيار ملكة جمال مصر لعام 2021، إنها لم تتوقع الحصول على اللقب، معبرة عن سعادتها بالفوز في المسابقة التي أقيمت مساء الإثنين بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

ونجحت نادين الجيار في اقتناص لقب ملكة جمال مصر لعام 2021، متفوقة على الفتيات اللاتي تقدمن للمنافسة، وتمت تصفيتهن خلال مراحل المسابقة المختلفة، وتسلمت التاج من نسمة عطا الله ملكة جمال مصر العام الماضي، وذلك خلال حفل الحفل الختامي للمسابقة.

وكشفت نادين خلال أول لقاء معها بعد الفوز باللقب في بث مباشر عبر صفحة "الخليج 365" على "فيسبوك"، عن دوافع تقديمها إلى المسابقة، بأنها شخصية اجتماعية ومثقفة، بالإضافة إلى جمالها.

وأوضحت أنها تبلغ من العمر 22 عاما ونشأت في مدينة المنصورة، وتدرس في الصف الخامس بكلية الطب والأسنان بجامعة المستقبل الخاصة، لافتة إلى أن والديها كانا دائما يقدمان الدعم لها، إذ قالت: "بابا وماما تعبوا أوي معايا.. خصوصا ماما كانت تساعدني في فترة التحضيرات للمسابقة".

نادين ترى أن لقب ملكة جمال مصر هو لقب اجتماعي وجمالي، ولا يمكن أن تناله الفتاة اعتمادًا على الشكل والمظهر فقط، إنما السلوك والالتزام أيضا، مشيرة إلى أن أكثر ما استفادته طوال أشهر المسابقة هو الالتزام وتقبل الرأي الآخر.