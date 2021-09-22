توقعات الأبراج 22-9-2021: يوم رائع لـ الحمل ونصيحة لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

يوم رائع على الصعيد المهني، وتستمتع بسهرة رومانسية مع شريك حياتك

الثور

عليك التركيز في عملك لتحقيق كل ما تخططه من أهداف ولزيادة دخلك

الجوزاء

تحسن على المستوى المادي، وتنجز أهداف مهمة في مجال عملك

السرطان

تشعر بتحسن كبير في علاقتك مع أفراد أسرتك

الأسد

انفراجه مالية بعد تعثرات متتالية، تجنب التبذير واستثمر مجهودك

العذراء

لديك فرصة اليوم لإنجاز كل ما هو مؤجل

الميزان

تُفضل العمل في مجموعات، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة

العقرب

تشعر ببعض التوتر على الصعيد المادي، ولكن لديك مخزون أفكار يساعدك على تخطي الأزمة

القوس

تشعر وكأن رأسك مشغول بالمهام والطلبات، فقط رتب أمورك وأولوياتك

برج الجدي

على الصعيد العاطفي، قد تشعر بالتحسن مع شريك حياتك، مما يدفعك إلى تطوير علاقتكما

برج الدلو

خطط لأفعالك وفكر في مشاعر الآخرين قبل رد فعلك، استغل الوقت اليوم للتخطيط للمستقبل

برج الحوت

ركز على مميزاتك وثق في قدراتك واتجه نحو تحقيق أهدافك