احذر.. هذا الفيروس يهاجم الرضع في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور هيرمان جوزيف كال إن "الفيروس المخلوي التنفسي" (Respiratory Syncytial Virus) هو فيروس يُصيب الجهاز التنفسي السفلي في فصل الشتاء بصفة خاصة، ويهاجم الأطفال الصغار، لا سيما الأطفال دون سن ثلاثة أشهر.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن خطر الإصابة بهذا الفيروس المعروف اختصارا بـ (RSV) يرتفع لدى الأطفال الصغار، الذين يعانون من عيب في القلب أو أحد أمراض الرئة أو نقص المناعة، مشيرا إلى أنه ينتقل عن طريق الهواء واللعاب واللمس.

وشدد كال على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على الإصابة بهذا الفيروس، والتي تتمثل في الحمى (درجة الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية) والسعال الشديد وصعوبات التنفس واللون الأزرق للشفاه والأظافر.

ويشمل العلاج الأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية والقطرات الأنفية المانعة لانسداد الأنف ومضاد خاص للفيروس RSV.