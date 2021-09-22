الجينز يكتسي باللون البني هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يكتسي السروال الجينز باللون البني في خريف وشتاء 2021/2022 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية وتفرد.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الجينز البني يتسم هذا الموسم بمظهر عصري بفضل قصته الانسيابية ذات الوسط العالي، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان بنقوش جلود الحيوانات مثل جلد النمر أو الزيبرا لتضفي على المظهر طابعا جريئا يخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز البني يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع قطعة فوقية بنفس اللون للحصول على إطلالة أحادية هادئة.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة جذابة من خلال تنسيق السروال الجينز البني مع قطعة فوقية تزهو باللون الأخضر؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

كما يمكن أيضا تنسيق السروال الجينز البني مع قطعة فوقية تكتسي بالأسود للحصول على إطلالة غاية في الأناقة.