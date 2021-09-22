الامارات | احترق حياً.. نهاية مأساوية لرجل وهو نائم

شكرا لقرائتكم خبر عن احترق حياً.. نهاية مأساوية لرجل وهو نائم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت حياة رجل من بارل في مقاطعة فاسلوي الرومانية نهاية مأساوية، بعدما احترق حياً في منزله وهو نائم، حيث ترك الضحية مدفأة هواء بجوار سريره، وأثناء الليل اندلع ماس كهربائي في المدفأة تسبب في حريق هائل.

وبحسب وسائل إعلام رومانية فقد كان الرجل بمفرده في الغرفة، بينما كانت زوجته وطفله ينامان في غرفة مجاورة.

ولدى وصول طواقم الإنقاذ كان الحريق عنيفاً في الغرفة التي كان يتواجد بها الرجل البالغ من العمر 38 عاماً، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإنقاذ الزوجة والطفل، لكن الزوج كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بنهاية مأساوية.

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