هذا التمرين مفيد لمرضى الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مركز الجودة في الرعاية والتمريض إنه يمكن التأثير بشكل إيجابي على مسار مرض الخرف في بدايته.

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن لهذا الغرض اللجوء إلى ما يعرف "بالتمرين مزدوج المهمة" (Dual Task Training)، أي تنفيذ مهمتين في نفس الوقت، على سبيل المثال الغناء مع رمي الكرة والإمساك بها.

وأكد المركز الألماني أن المواظبة على ممارسة هذا التمرين تعمل على تحسين القدرات الذهنية والمهارات الجسدية لدى مرضى الخرف.

وبشكل عام يمكن لأقارب مرضى الخرف دعمهم من خلال التحفيز وإظهار القبول وعدم الإثقال على كاهلهم، مع تشجيعهم على التواصل الاجتماعي وتقديم يد العون لهم في مجالات الحياة المهمة مثل التغذية والرياضة والنظافة الشخصية والرعاية الصحية والطبية.