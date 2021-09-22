طريقة عمل السلطة في المنزل بوصفات مختلفة.. زبادي وتونة وبطاطس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تخلو أي مائدة من السلطة التي تعزز عملية الهضم، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، التي تمد الجسم بالطاقة، وتساعده على ممارسة يومه بنشاط وحيوية، علما بأنه يمكن إعداد السلطة في المنزل، بوصفات مختلفة وغير معتاد عليها، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

سلطة البطاطس

مقادير عمل سلطة البطاطس

بطاطس مسلوقة مكعبات.

بقدونس مفروم.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة البطاطس

- يضاف الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون إلى البطاطس.

- يضاف عصير الليمون والبقدونس، وقلبي، ثم قدميها.

سلطة البطاطس بالتونة

مقادير عمل سلطة البطاطس بالتونة

بطاطس.

تونة.

بسلة.

زيتون.

فلفل ألوان.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

مستردة.

ملح.

فلفل.

خس.

خل.

طريقة تحضير سلطة البطاطس بالتونة

- اخلطي البطاطس مع الزيتون والبسلة والتونة.

- اخلطي المستردة مع عصير الليمون والخل وزيت الزيتون والملح والفلفل.

- صبي الخليط على السلطة وتبليها جيدا.

- قدمي السلطة مع الخس وزينيها بحلقات الفلفل الألوان.

سلطة خيار بالنعناع والزبادي

مقادير سلطة خيار بالنعناع والزبادي

خيار.

زبادي.

كريمة لباني.

فلفل ألوان.

نعناع.

ثوم.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير سلطة خيار بالنعناع والزبادي

- اخلطي الزبادي مع الثوم المفروم والنعناع الطازج المفروم والفلفل الألوان المقطع والكريمة اللباني والملح والفلفل.

- ابشري الخيار واضيفيه على الخليط، وقدميها.

سلطة الزبادي

مقادير سلطة الزبادي

2 كوب لبن زبادي.

حبة خيار.

2 ملعقة كبيرة نعناع.

رشة كمون حب.

طريقة تحضير سلطة الزبادي

- يخلط اللبن الزبادي مع الخيار المبشور، ثم يضاف إليه النعناع المفروم وكمون حب.

- يضاف إليه ملح وفلفل، ثم تقدم السلطة باردة.

سلطة الحمص

مقادير سلطة الحمص

¼ كيلو حمص.

½ كوب ماء بارد.

¼ كوب طحينة.

¼ كوب عصير ليمون.

فص ثوم.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة عمل سلطة الحمص

- ينقع الحمص في ماء فاتر لمدة 12 ساعة.

- يصفى الحمص من الماء، ثم يوضع على نار متوسطة.

- يضاف عليه الماء حتى يغطيه.

- يضاف الكمون وملعقة صغيرة من الملح، ويترك حتى يغلي.

- يغطى القدر، ويترك على نار هادئة لمدة 60–90 دقيقة، حتى ينضج الحمص.

- يوضع الحمص في الكبة، مع الاحتفاظ بالقليل من الحب للزينة.

- تضاف باقي كمية الملح والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويفرم حتى يُصبح القوام ناعمًا.

- تضاف الطحينة، ويخلط جيدًا، ثم يضاف الماء البارد تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط، حتى يُصبح القوام ناعمًا.

- توضع سلطة الحمص في طبق التقديم.

- يزين بحبات الحمص، والقليل من زيت الزيتون والبابريكا، ثم يقدم.