هل يجوز تعطر المرأة أثناء الخروج من المنزل؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تميل المرأة إلى التعطر قبل الخروج من المنزل، فهي من الأمور التي ترتاح لها المرأة للخروج برائحة طيبة، ولكن السؤال الآن ما مدى شرعية تعطر المرأة أثناء الخروج من المنزل؟.

وفي سؤال أرسلته «الوطن»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، وجاء في نص السؤال ما حكم تعطر المرأة أثناء الخروج من المنزل؟.

هل يجوز تعطر المرأة أثناء الخروج من المنزل؟

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 101614: «يجوز للمرأة الخروج متعطرة إذا كان العطر لا تظهر رائحته ولا تفوح بحيث يكون مانعا فقط من الروائح الكريهة دون أن يفوح برائحة، أما في بيتها فتتطيب بما شاءت مما يخفي أو يظهر».

فعن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طيب الرجال ماظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ماظهر لونه، وخفي ريحه».