لربات البيوت.. تعلَّمي كيف تتخلصين من الرائحة الكريهة في الغسالة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الاستخدام المتكرر والمتزايد لغسالات الملابس تنبعث منها رائحة كريهة، وربما تنتقل الرائحة إلى الملابس أيضًا، وربما لا تدرك الأمهات الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الرائحة التي لا بد من إزالتها حفاظًا على رائحة نظيفة والملابس.

«صودا الخبز» هو الحل البسيط الذي يمكن أن تلجأ إليه ربات المنازل لمساعدتهن على التخلص من الروائح الكريهة في غسالة الملابس، إذ يمكن تنظيفها بشكل مستمر بهذه المادة، وذلك بحسبما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

فمن المعروف أن مادة صودا الخبز لديها القدرة على امتصاص الروائح لأنها مادة محايدة من الأس الهيدروجيني والأحماض بشكل عام وهي المادة التي تسبب الروائح الكريهة.

كيفية استخدام صودا الخبز لتنظيف الغسالة

أما عن طريقة استخدام صودا الخبز في تنظيف الغسالة، فتكون عن طريق خلط الخل الأبيض مع كمية منها لتكوين عجينة ثم وضعها في درج المنظفات الخاصة بالغسالة، ثم ضيفي حوالي 250 مل من الخل الأبيض إلى الحوض وقومي بتشغيل الغسالة على دورة ساخنة.

ويمكنك أيضًا اتباع بعض النصائح البسيطة منها، إذ كان الجو حارًا كما في أشهر الصيف، فعندما ينتهي دورة الغسيل، لا بد من ترك باب الغسالة مفتوحًا لعدة دقائق، ثم ترك الغسالة تجف قبل إغلاق الباب وبهذه الطريقة التي تضمن عدم حبس الروائح الكريهة في الداخل.

وأيضًا يمكنك استخدام مادة صودا الخبز أثناء غسل الملابس، فهي مادة متعددة الاستخدامات حقًا، وتستخدم أيضًا كمبيض طبيعي، لذلك إذا كنتِ تضعين ملابس بيضاء يمكنك إضافة ملعقة من صودا الخبز إلى حمل الغسيل للحفاظ على بياضه ونضارته، ثم بإمكانك تشغيل دورة ساخنة أخرى لشطف الغسالة.

صودا الخبز كمادة تنظيف في المنزل

ويمكن أيضًا استخدام مادة صودا الخبز عند انسداد البالوعات أو الأحواض، فعند إضافة الخل الدافئ والملح إليها، يمكنكِ بسهولة وضع كمية مناسبة من الخل الدافئ في أماكن السدد، ثم نصب كمية من الماء المغلي بعدها مباشرة ثم نتركها لفترة وسيعمل هذا الخليط على إزالة السدد.