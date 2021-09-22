منها التوت البري.. أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يندرج الخرف ضمن الأمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة، وهو عبارة عن تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج عنه اضطراب في القدرات الإدراكية مثل الذاكرة والاهتداء والتفكير السليم والحكمة.

ولهذا يفقد كثير من مرضى الخرف قدرتهم على الاهتمام بأنفسهم، ويصبحون بحاجة لرعاية تمريضية كاملة، ومن أكثر أشكال الخرف شيوعا مرض ألزهايمر.

وأظهرت العديد من الدراسات أن أحد العناصر الغذائية يغذي الدماغ بشكل صحي، ما يساعد على منع 40 في المئة من الحالات.

وبحسب ما نقل "سبوتنيك"، فإن الغذاء الجيد يقلل من أمراض الدماغ، ويجعل الدم يتدفق إليه بشكل أفضل.

ويعد احتقان الأوعية الدموية التي تتصل بالدماغ من السمات المميزة للخرف. تتسبب خلايا الدماغ التالفة في فقدان الوصلات المشبكية، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الذاكرة.

ومع ذلك، يحتوي التوت البري على العديد من المواد الكيميائية الطبيعية التي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ.

إنه مصدر جيد بشكل خاص للفلافونويد، حيث يحتوي التوت الأسود على ستة أنواع مختلفة من الجزيئات. يعتبر العنب البري والتوت والكرز أيضًا مصادر جيدة للفلافونويد.

مركبات الفلافونويد هي مجموعة من المستقلبات النباتية يُعتقد أنها توفر فوائد صحية من خلال مسارات إشارات الخلايا ومضادات الأكسدة. على الرغم من أن جميع الفواكه تحتوي على مركبات الفلافونويد.

وتشرح تيريزا فونج، أستاذة التغذية المساعدة في كلية هارفارد للصحة العامة، قائلة: "إن تناول الكثير من الفواكه والخضروات نظام غذائي صحي للدماغ، ولكن التوت على وجه الخصوص مفيد"، بالإضافة إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة إلى جسمك، نظام غذائي يحتوي أيضًا على جرعة صحية من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا"، حسب موقع "ميديك فوروم".

يمكن أن تساعد أحماض "أوميغا 3" الدهنية أيضًا في حماية خلايا الجسم من التلف.